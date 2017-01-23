В Грузии предлагают запретить продажу земли иностранцам

Лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе предагает сделать в Конституции Грузии запись о запрете продажи земли иностранцам, передает "Грузия Онлайн".

«Мы выступаем с инициативой категорически, безо всяких исключений запретить продажу земли иностранцам в Грузии. В Грузии земля должна принадлежать только гражданам Грузии», — сказала Бурджанадзе сегодня на брифинге.

В связи с этим Бурджанадзе предлагает внести поправки в 21-ю статью Конституции и записать ее в следующей редакции: "земля в Грузии, как жизненно важный, стратегический, незаменимый, не приумножаемый и истощаемый ресурс, как гарантированная пищевая база для будущего поколения, может быть собственностью только гражданина Грузии".

Мораторий на приобретение иностранными гражданами земельных участков в Грузии был принят в июле 2013 года, его действие истекло 31 декабря 2014 года.

Во время принятия моратория парламент Грузии принял поправки в закон «О владении землей сельскохозяйственного назначения» и приостановил действие положения, позволяющее иностранным физическим и юридическим лицам приобретать сельскохозяйственные земли в Грузии.

Эти поправки были обжалованы в Конституционном суде австрийским сотрудником организации «Международная прозрачность – Грузия» Матиасом Хутером. В иске было указано, что решение парламента нарушает права частных лиц и свободу предпринимательской деятельности.

В июне 2014 года Конституционный суд Грузии признал неконституционным решение парламента страны о запрете на продажу иностранцам земель сельскохозяйственного назначения.