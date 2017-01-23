 

Надежда Савченко назвала украинские власти врагом

 

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что украинские власти являются «врагом номер два» для страны. Об этом она заявила в интервью изданию Фраза.ua.

Она заявила, что на встрече с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким она видела перед собой не двух людей, а всех тех, кто находится на неконтролируемых Киевом территориях. По ее словам, люди устали от войны, так как от нее нельзя не устать.

«Наверное, мне нужно меньше лирики и нужно пояснять все это людям более политическим языком, но мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоцию, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто озлобили свое сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два», — сказала Савченко.

По ее словам, «враг номер один — это Россия и ее президент Владимир Путин».

Также Савченко заявила, что украинские власти являются «подлыми и беспринципными». Она отметила, что все 25 лет страной правят власти, «которые не любят правду и тех, кто ее говорит».

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