В Украине сняли арест с газоконденсата SOCAR

Апелляционный суд Одесской области отменил определение Приморского районного суда Одессы от 29 декабря, которым тот по ходатайству прокуратуры Одесской области наложил арест на 75,7 тыс. тонн газового конденсата, импортированного в октябре-ноябре 2016 года для ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) из Ирана. Об этом говорится в определении суда от 5 января 2017 г., сообщает издание «Українські Новини».

Отмечается, что речь идет о 63,452 тыс. тонн газового конденсата, который находится под таможенным контролем и принадлежит компании Socar Trading Middle East (Азербайджан), и 8,995 тыс. тонн конденсата, который уже растаможен и принадлежит «Укртатнафте».

Суд апелляционной инстанции посчитал неправомерным наложение ареста на ту часть газового конденсата, которая еще не проходила таможенное оформление.

Основаниями для отмены ареста с сырья также стало то, что должностным лицам «Укртатнафты» и Socar Trading Middle East не было объявлено о подозрениях в уголовном производстве, в рамках которого был наложен арест.

Как сообщалось, Приморский районный суд Одессы в рамках уголовного дела наложил арест на 75,7 тыс. тонн газового конденсата, импортированного ПАО «Укртатнафта» из Ирана в октябре-ноябре 2016 года. Уголовное производство было открыто прокуратурой по подозрению в злоупотреблении своими обязанностями должностных лиц Одесской таможни, что привело к уклонению от уплаты акцизного налога в размере порядка 200 млн грн.