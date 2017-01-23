Турецкая республика сожалеет об отсутствии конкретного прогресса во взаимоотношениях с Россией по вопросам полного возврата сельскохозяйственной продукции на рынок РФ, но открыта к диалогу, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства и животноводства Турции Фарук Челик.

"К сожалению, несмотря на активный процесс нормализации двусторонних отношений, и на то, что вопрос возобновления экспорта нашей плодовоовощной продукции в Россию неоднократно обсуждался на министерском уровне с представителями российской стороны, нам так и не удалось достичь желаемого результата в вопросе экспорта нашими производителями своей сельхозпродукции на российский рынок", — сказал Челик.

По его словам, "в первую очередь, это касается помидоров и еще 15 наименований сельхозпродукции, поставки которых до сих пор не могут осуществляться на российский рынок".

"Хочу подчеркнуть, что не нахожу правильной такую ситуацию, особенно с точки зрения того уровня, которого достигли наши отношения с начала процесса нормализации. Мы заявили об этом открыто как на встрече делегаций на уровне премьер-министров, так и на уровне министров", — добавил глава турецкого Минсельхоза.