 

Россия нанесла удар по Сирии по наводке США

 

Воздушно-космические силы России получили 22 января от США координаты целей группировки ИГИЛ в районе населенного пункта Эль-Баб сирийской провинции Алеппо, затем после доразведки были нанесены авиационные удары, говорится в сообщении Министерства обороны РФ, которое цитирует РИА Новости.

"22 января 2017 года командованием авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим от американской стороны по "прямой линии" из штаба международной коалиции были получены координаты целей ИГИЛ в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. После проведения доразведки… двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары", — отмечается в сообщении.

Уничтожено несколько складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также район скопления боевиков с техникой.

Анализ результатов совместных с международной коалицией авиаударов по террористам в Сирии показал их высокую эффективность, заключили в ведомстве.

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