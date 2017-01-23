Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), сообщает агентство Bloomberg.

"То, что мы сейчас сделали - большое дело для американских рабочих", - заявил он после подписания документа.

Представители США и еще 11 государств договорились о создании зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 5 октября 2015 года, однако до сих пор это соглашение не было ратифицировано.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп обещал подписать указы об изменении политики США в сфере внешней торговли в первые дни на посту президента США.