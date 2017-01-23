 

Тельмана Исмаилова признали банкротом законно

 

Арбитражный суд Московского округа отказался рассматривать жалобу бизнесмена Тельмана Исмаилова на признание его банкротом. Судьи признали, что бывший владелец Черкизовского рынка просрочил сроки подачи апелляции на решение нижестоящего суда, сообщает РИА Новости.

Арбитражный суд указал, что Исмаилов был обязан подать жалобу на решение о начале процедуры банкротства в срок до 24 ноября. Однако документы поступили в суд лишь 28 декабря. Причины, которыми бизнесмен объяснил задержку в подаче жалобы, суд признал неуважительными.

Процедура банкротства была начата в отношении экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в августе 2016 года. Решение было принято в связи с иском банка ВТБ, которому Исмаилов задолжал 17,4 млрд руб.

В декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области уже признал Тельмана Исмаилова банкротом по заявлению кредитора Бориса Зубкова, однако в марте 2016 года решение было отменено в апелляционном суде. Позже Тельман Исмаилов обжаловал это решение в Верховном суде.

До того как в 2009 году власти закрыли Черкизовский рынок, основным владельцем которого был Исмаилов, его портфель недвижимости достигал 1,5 млн кв. м. В саму группу «АСТ», основанную Исмаиловым, входило около 30 компаний, чей ежегодный оборот сам Исмаилов в интервью «Ведомостям» в 2007 году оценивал в $3 млрд.

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