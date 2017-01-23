Кадыров подтвердил присутствие чеченцев в Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым и муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым подтвердил, что уроженцы Чечни проходят службу в направленном в сирийский город Алеппо батальоне военной полиции (ВП) Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

"Межиев и Делимханов посетили батальон военной полиции МО РФ, в котором проходят службу молодые люди из Чечни. Бойцы с гордостью говорили, что им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов", — написал Кадыров в своем профиле в Instagram.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что РФ для поддержания порядка на освобожденных территориях ввела в Алеппо батальон военной полиции.