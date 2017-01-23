В Индии родился ребенок с четырьмя ногами

Родители малыша, который родился в Индии с четырьмя ногами и двумя парами гениталий, называют своего сына "подарком богов", пишет Times Of India. По данным издания, родители необычного малыша хотели забрать младенца домой, но врачи уговорили их отдать ребенка в одну из местных больниц для дополнительного обследования.

Мать мальчика говорит, что ее семья бедная, и у них нет средств на лечение. Тем не менее, в настоящий момент малыша с четырьмя ногами обследуют медики. Они говорят, что ребенок находится в стабильном состоянии. По словам индийских педиатров, это один из самых сложных случаев, с которым им доводилось сталкиваться, – сообщает издание.