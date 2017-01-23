 

Украина направила в Евросуд уже пять исков против России

 

Министерство юстиции Украины с 2014 года подало пять межгосударственных исков против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил глава ведомства Павел Петренко, передает ТАСС.

"Есть пять больших дел Украины против России в ЕСПЧ", - сказал он в эфире украинского "Пятого канала". Он уточнил, что речь идет о исках, связанных с событиями в Крыму и Донбассе и нарушением там прав человека.

Кроме того, есть еще блок дел, связанных с детьми-сиротами, которые были вывезены из Донбасса в Россию. Украина расценивает эти действия как "незаконное похищение".

Отдельные блоки дел касаются событий 2015 и 2016 годов. "Я не исключаю, что будет дело и 2017 года", - добавил Петренко.

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