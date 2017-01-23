Найдено тело очередной жертвы схода лавины на отель в Италии

Спасатели обнаружили тело женщины, погибшей в результате схода лавины на горный отель в центральной части Апеннин, сообщает Reuters.

Женщина была найдена в помещении рядом с кухней и баром, и ее тело уже поднято на поверхность.

Ранее были найдены тела еще шестерых, в настоящее время идет поиск 22 постояльцев и сотрудников отеля. Спасти удалось 11 человек.

Напомним, 18 января лавина накрыла итальянский отель в горах. Инцидент произошел в итальянской провинции Абруццо, в гостинице находилось около 30 человек.