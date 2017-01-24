Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на пресс-брифинге заявил, что новая администрация готова совместно с Россией бороться с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает Associated Press.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп был «предельно ясен», когда говорил, что «готов работать с любой страной, которая хочет сокрушить ИГ».

Спайсер добавил, что Белый дом готов работать «с Россией или кем-либо еще» для победы над террористической группировкой, как в военном, так и в экономическом плане.