 

Эйнулла Фатуллаев: «Полад Бюльбюльоглы - это глыба в истории»

Автор: Отдел информации 

Нашумевшая история с вопросом, заданным азербайджанским журналистом Анаром Гасановым главе МИД России Сергею Лаврову, до сих пор «в тренде». И причиной тому стало увольнение сотрудника Lider TV, задавшего, собственно, этот вопрос. А если точнее, то даже не сам факт увольнения, а те обстоятельства, на фоне которых это произошло.

С легкой руки некоторых журналистов и блогеров появилась информация, что якобы к отстранению журналиста от работы приложил руку Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы. И даже несмотря на то, что Посольство Азербайджана в России прокомментировало этот вопрос, заявив, что посольство занимается своей работой – дипломатической, а внутренняя кухня телеканала их не касается, ажиотаж не спал.

Глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев в своем комментарии по этому поводу отметил, что наблюдает «подлую кампанию против нашего посла в России Полада Бюльбюльоглы».

«Знайте об одном, сегодня в России, как и на всем постсоветском пространстве. каждому второму постсоветскому гражданину известны лишь две легендарные и знаковые фамилии - Алиев и Полад Бюльбюльоглы. Полад Бюльбюльоглы - это наше наследие и завоевание. Таких почти не осталось. Не надо покушаться на святые святых! Лучше посмотрите на себя в зеркало и спросите самих себя - а кто есть мы? Кто мы есть по жизни? И кто вспомнит о нас после нашей смерти? А Полад - это глыба в истории!», - заявил Эйнулла Фатуллаев.

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