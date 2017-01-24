Госдума скорректировала свой план международных визитов на 2017 год после принятия федерального бюджета и с учетом отказа от участия в январской сессии ПАСЕ, сообщают «Известия».

Сегодня Совет палаты примет проект нового плана, отмечает издание. В нем сократилось число поездок в дальнее зарубежье, однако выросло количество визитов в страны СНГ. Международная повестка Совета Федерации пока не изменилась. При этом обе палаты установили квоты на международные визиты и прием иностранных делегаций.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) сообщил «Известиям», что в 2017 году приоритетами межпарламентского сотрудничества останутся страны СНГ и БРИКС.

Кроме того, возможно возобновление парламентского диалога с Турцией. В первой половине года планируется принять в России делегацию турецкого парламента, а во втором полугодии с ответным визитом, может быть, направить в Турцию делегацию российских депутатов. До середины года ожидаем в Москве делегацию народного совета Сирии. Приглашение уже направлено.

Председатель комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) сообщил «Известиям», что мероприятий по линии СНГ стало больше.

«В 2016 году руководство Думы дало нам возможность провести совместное заседание в Армении, которое не было запланировано. А это довольно большие траты, так как поехал весь комитет. Эти выездные заседания мы будем продолжать. Будем проводить мероприятия в Киргизии, Азербайджане. Я 30 января вылетаю в Молдову, потом в Приднестровье, Киргизию, Туркмению», - рассказал депутат.