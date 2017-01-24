Американские власти явно не ожидали такого размаха общенародного и общемирового протеста против президента Дональда Трампа, который состоялся на следующий день после его инаугурации. Организаторы "Марша Женщин" в Вашингтоне подали заявку на участие 200 тысяч человек, но по самым скромным данным подсчетам в этом марше участвовало не меньше полумиллиона людей. Многотысячные акции протеста прокатились по всей Америке и десяткам странам мира - от Лондона до Мельбурна и от Тель-Авива до Барселоны. В них, как сообщают американские СМИ,приняло участие около 2.5 миллиона человек. Марш прошел даже на севере штата Аляска при температуре минус тридцать градусов по Цельсию. В Чикаго протестная акция была официально отменена из-за слишком большого количества демонстрантов. Накануне организаторы рассчитывали, что марш в городе соберет около 20 000 участников, но уже к середине дня субботы в митинге приняли участие 150 000 человек.

В столичном марше приняли участие многие знаменитости GHJNB - певицы Кэти Перри, Шер, актеры Роберт де Ниро и Скарлетт Йохансон, телезвезда сериала «Ходячие мертвецы» Данай Гурира, актриса индийского происхождения Падма Лакшми и латиноамериканского - Америка Феррера. Появившаяся на трибуне установленном в одном из пунктов марша Мадонна была встречена бурными овациями людей. Скандируя вместе с демонстрантами лозунг «Мы выбираем любовь», она исполнила две песни.

С инициативой проведения этого марша выступили несколько дней назад сразу несколько американок, которые разместили в Фейсбуке призыв к своим сторонникам выйти на улицы Вашингтона на следующий день после инаугурации Трампа. Этот призыв вылился в национальную акцию протеста, которую еще не знала американская столица. Сторонники Дональда Трампа говорят, что все это было заранее организовано проигравшей Хиллари Клинтон и стоявшими за ней политическими силами. Сама Хиллари в марше не участвовала, однако в ряду участников марша шел уже бывший государственный секретарь США Джон Керри, который явился на акцию протеста со своей собачкой по кличке Бен, а также некоторые конгрессмены и сенаторы.

Что же собираются делать противники Дональда Трампа после этого масштабного протеста? Нет, ни о какой революции, подрывных действиях и саботаже речь не идет. Как я понял большинство из них будут по возвращению в свои штаты заниматься просветительской работой.

На марш женщин в Вашингтон съехались и многие иностранцы. "Вы не представляете себе, что творится в Мексике после избрания Трампа, - говорит жительница мексиканской столицы Оливия Ауюсо. - Мы переживаем настоящую катастрофу. Если Трамп, как обещает, выйдет из Соглашения по североамериканской зоне свободной торговле (в нее входят США, Мексика, Канада) мы лишимся всего. Некоторые американские компании, например "Форд", уже испугались его угроз и свернули свою сборку машин в нашей стране, а экспорт автомобилей - главный источник наших валютных поступлений. Но Трамп, скорее, добьется обратного - ситуация будет настолько тяжелой, что это только приведет к росту потока нелегальных эмигрантов в Америку".

"Почему они не голосовали?"

Дональд Трамп сутки после начала протестов молчал, а потом выступил в своем твиттере. "Смотрел вчера протесты, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что были выборы! Почему эти люди не голосовали?" - написал Трамп, сохраняя редкостную устойчивость юмора.

В ответ на это столичная The Washington Post написала в своей редакционной статье, что участники маршей протестов отдали свой голос Хиллари Клинтон, которая победила Трампа в народном голосовании, набрав около 3 миллионов голосов больше, чем ее противник.

Пикировка между командой Трампа и американской прессой с каждым днем усиливается и конца и края этому не видать. Новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал на своей первой пресс-конференции, что в день инаугурации его босса метро Вашингтона воспользовалось 420 тысяч человек, а то время как во время последней инаугурации Обамы это число составляло 317 тысяч человек. The Washington Post немедленно опровергло эти данные, сообщив со ссылкой на столичные власти, что в метро в день инаугурации Трампа было 571 тысяча человек, а в день вступления в должность Обамы четыре года назад их было 782 тысячи.

Спайсер демонстративно покинул пресс-конференцию раньше обычного, не пожелав ответить на ряд вопросов репортеров, аккредитованных при Белом доме, в частности на вопрос об отношении Трампа к "Маршу Женщин".

В первый день после инаугурации избранный президент посетил штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, но и там его ждал довольно холодный прием. Иного трудно было ожидать. На своей пресс-конференции 11 января Трамп обвинил американскую разведку в том, что она стояла за кампанией с "нацистским душком" по его дискредитации. На прошлой недели он подверг атаке главу ЦРУ Джона Бреннана, предположив в двух своих твиттах о том, что тот стоял за "распространением лживых новостей" об избранном президенте.

Сам Бреннан, который в день инаугурации подал в отставку с должности директора ЦРУ, заявил, что он "разозлен" речью, которую произнес Трамп перед офицерами ЦРУ у Стены Мемориала героев в Лэнгли. До этого, комментируя газете Wall Street Journal обвинения в свой адрес и в адрес разведки в целом, Бреннан заявил, что Трамп пересек грань дозволенного. «Такие заявления, сделанные об утечке или о непорядочности и нечестности (разведки), в моем понимании пересекают грань (дозволенного)” , - ответил Бреннан на вопрос журналиста об обвинениях Трампа в его адрес.

Тень импичмента

"Кампания по объявлению импичмента президенту Трампу уже началась" - такой заголовок выносит к одной из своих статей в последнем номере The Washington Post.

Cтратеги этой кампании признают, что они развернули ее очень рано. Но они готовы отстаивать свою позицию перед теми, кто считает, что новому президенту нужно дать время показать свои способности.

Каковы же юридические основы для выдвижения против 45-го президента США обвинения в неконституционных действиях, чтобы подвергнуть его импичменту? Сторонники жестких мер считают, что Трамп нарушил сразу несколько статей конституции. В частности он принимал подарки от зарубежных лидеров или правительств. Фейн приводит несколько примеров этого. Например Трампу оплачивалась аренда некоторых помещений в его башне в Нью-Йорке, Международного отеля Вашингтоне и других принадлежащих магнату объектах "Индустриальным и коммерческим банком Китая" (Industrial & Commercial Bank of China).

Сам Трамп заявил, что он "подарит" все доходы от своего иностранного бизнеса Министерству финансов США, Правда, ни размеры этих подношений, ни сроки пока не конкретизированы.

Кроме того в вину президенту вменяют и то, что в США считается уголовным преступление номер один - уклонение от уплаты от налогов, однако доказать эти деяния, считают американские юристы будет непросто.

Фейн намерен начать с внесения резолюции об импичменте в Юридический комитет палаты представителей, что будет сделать несложно. Он признает, что в нынешних условиях большинство конгрессменов вряд ли поддержат усилия по импичменту президенту, однако предполагает, что политический климат в стране может измениться. А это уже немало…

Американские эксперты считают, что Трамп восстановил против себя сразу несколько могущественных групп страны - большую прессу, разведку, а также то, что он не располагает убедительной поддержкой даже в своей Республиканской партии на Капитолийском холме.

Как известно, предыдущие попытки импичмента против президентов США не дали ожидаемых результатов. В 1974 году Юридический комитет палаты представителей одобрил импичмент против тогдашнего президента Ричарда Никсона, но тот добровольно ушел в отставку, не дожидаясь политической гильотины. В 1999 году палата представителей конгресса инициировала процесс импичмента против президента Билла Клинтона по обвинению в препятствовании исполнению правосудия, но импичмент не был поддержан сенатом США…

Однако признаков того, что Трамп встревожен этими угрозами – нет.