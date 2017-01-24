 

Убитый армянский солдат повторил судьбу своего отца и дяди мистика карабахской войны

Автор: Отдел информации 

Погибший в Карабахе минувшим днем армянский солдат, 22-летний Карен Улубабян, повторил судьбу своего отца и дяди. Все они погибли именно в этот же день, но в разные годы. Отец и дядя - во время первой карабахской войны, юный потомок – вчера. 

О таком мистическом совпадении сообщили армянские СМИ со ссылкой на бывшего сослуживца Карена Улубабяна.

Карен Улубабян

Кстати, некоторые армянские СМИ отмечают, что Карена назвали как раз в честь его погибшего на войне в Карабахе дяди Карена Улубабяна.

Погибший Карен, которого его семья и режим Саргсяна отправили на смерть - был старшим сыном в семье. Всего трое детей, еще брат и сестра. Между прочим, брат Карена служит в той же части.

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Убитый армянский солдат повторил судьбу своего отца и дяди мистика карабахской войны
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