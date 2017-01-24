Новый президент Гамбии возвращается на родину

Новый президент Гамбии Адама Барроу намерен вернуться в страну во вторник, сообщил в журналистам его пресс-секретарь, передает «Интерфакс».

Ранее Барроу был вынужден перебраться в соседний Сенегал в связи с обострением политической ситуации в стране из-за отказа бывшего президента Гамбии Яйи Джамме покинуть пост после поражения на выборах.

В Сенегале прошла и церемония его инаугурации.

По словам пресс-секретаря нового президента, Барроу принял решение вернуться в Гамбию, так как войска нескольких стран Западной Африки помогли восстановить контроль над страной.

Ранее сообщалось, что экс-президент Гамбии Яйя Джамме, который был у власти 22 года, покинул страну, прихватив с собой более $11 млн долларов и оставив государственную казну пустой.