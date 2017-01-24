Азербайджан заплатил Экклстоуну 75 миллионов, а его уволили

Берни Экклстоун покинул пост генерального промоутера чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Слова британца приводит портал Auto motor und sport. Ранее сообщалось, что новый владелец «Формулы-1» - американская компания Liberty Media - хочет убрать Экклстоуна с руководящей должности.

«Я был уволен сегодня, я просто ухожу, - сказал Экклстоун. - Это официально, я больше не руковожу компанией. Эта должность передана Чейзу Кэри».

86-летний британец отметил, что теперь займет пост почетного президента «королевских гонок», однако не понимает, какие функции будет выполнять.

Между тем, еще до того, как стало официально известно об уходе Экклстоуна, телеканал BBC подверг его критике в своем материале, упомянув и Азербайджан.

«У Liberty Media большие планы по развитию «Формулы-1», ибо там считают, что на сегодняшний день «Королева автоспорта» «дисфункциональна», - говорится в статье. - Чейзи Кэри – человек, которого Liberty Media назначила управлять «Ф-1», не делал никаких высказываний с сентября прошлого года. Именно тогда компания приобрела первый транш акций «Формулы». Все это время Кэри занимался изучением «новых владений» изнутри. В результате он пришел к выводу, что существует серьезный перекос в доходах между большими и маленькими командами, из-за чего последним приходится бороться за выживание. Ему также не нравится отсутствие серьезной конкуренции между командами, падение телевизионных рейтингов, исчезновение из календаря стран с большими традициями, явный крен в сторону финансовой составляющей в ущерб другим важным факторам, в том числе спортивной стороне вопроса и т.д. Над изменением всего этого Кэри намерен работать.

Большинство этих проблем связано с Берни Экклстоуном – создателем нынешней структуры управления, при посредничестве которого заключались все сделки и который подписал еще один 3-летний контракт с компанией Pirelli вопреки желаниями пилотов и ряда высокопоставленных лиц.

Экклстоун заявил, что он попросил Liberty Media позволить ему остаться еще на три года, не имея ни малейшего желания отказываться от своего бизнеса, которому он посвятил 40 лет и считает своим. Экклстоун признавался, что ему не комфортно работать в такой ситуации, так как он привык самостоятельно принимать решения и не любит вмешательства извне. В Liberty же планируют вести бизнес иначе, принимая решения коллегиально».

Последнее десятилетие в «Формуле-1» запомнилось сокращением европейских этапов, а также стараниями европейских стран удовлетворить высокие финансовые требования Экклстоуна, считает BBC.

«В Германии в этом году гонка не состоится. Италия подписала контракт в последний момент, а Великобритания думает отказаться от проведения этапа после 2019 года, если условия не будут пересмотрены. На это Экклстоун обычно отвечал, что, если Европа не хочет платить, он найдет другие места для проведения гонок. У Liberty Media иной взгляд на данную проблему. Для нее европейские этапы являются приоритетом, и она намерена холить и лелеять их. В компании считают, что Европа является основным рынком сбыта «Ф-1» и представляет большую часть телеаудитории.

Экклстоун давал согласие любой стране, которая предъявляла толстую чековую книжку. Для него главным была сделка, а не последствия для «Формулы». Так в календаре появились этапы в Бахрейне, Азербайджане, России. Все три страны платят астрономические гонорары за свои гонки. К примеру, Россия платит 50 миллионов долларов в год, а Азербайджан по предположениям – 75 миллионов», - написано на сайте британского телеканала.