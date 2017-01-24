Мир отсчитывает первые дни правления президента США Дональда Трампа. Инаугурация нового американского президента сопровождалась массовыми акциями протеста. Уже слышны самые различные - от завышено оптимистических до столь же завышено пессимистических прогнозов, касающихся как политического будущего самого Трампа, так и будущего США в период его президентства. Так чего ждать миру от Соединенных Штатов в ближайшие 4 года? Будет ли перезагрузка в американо-российских отношениях? Какой в целом будет внешняя политика США? На эти и другие вопросы в интервью haqqin.az ответил депутат Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

- Вы участвовали в инаугурации президента США Дональда Трампа. Как Вы считаете, почему столь противоречивое отношение к нему внутри американского политического истеблишмента?

- Есть несколько причин противоречивого отношения к Дональду Трампу внутри американского политикума. Начнем с того, что он не просто пришел в политику из бизнеса, а стал президентом США, будучи состоявшимся, известным бизнесменом, что само по себе не стандартно. Кроме того, он одержал победу на президентских выборах, вопреки прогнозам и ставкам очень большого числа политиков, экспертов, аналитиков, преждевременно праздновавших победу Хиллари Клинтон. Напомню, что даже внутри самой Республиканской Партии очень многие до последнего не верили в возможность победы Трампа.

Ну и наконец, его победой конечно же не довольны главные и извечные политические противники «республиканцев» - «демократы», которые очень влиятельны и имеют серьезную поддержку, как среди рядовых американцев, так и среди известных, медийных личностей. Они активно демонстрируют свое недовольство. Но в целом, даже если бы победил не Трамп, а иной представитель «республиканцев», то реакция «демократов» на поражение своего кандидата также была бы отрицательной, хотя, возможно, не столь истеричной.

- В день инаугурации Трампа и позже в США прошли массовые акции протеста. Правильно ли я понял из Вашего предыдущего ответа, что они носили заказной характер?

- Не могу утверждать, что данные акции протеста носили заказной характер. Люди совершенно искренне протестовали против итогов президентских выборов. Но тут нужно учесть, что подавляющее большинство участников данных акций – сторонники Хиллари Клинтон. Поэтому, правильнее говорить о демонстрации недовольства со стороны проигравшей стороны.

Вспомните, что весьма похожей была ситуация, когда США разделились на сторонников Альберта Гора и Джорджа Буша-младшего. Тогда тоже политическое противостояние между сторонниками этих политиков сопровождалось массовыми акциями протеста. В итоге, ничего страшного не произошло. Да и не может произойти, если акции протеста, даже очень многотысячные, будут проводиться с соблюдением всех требований американских законов. Если же эти акции кто-то попытается проводить, выходя за рамки законов, то они будут жестко подавлены силами полиции.

- Каким Вы видите президентство Трампа для рядовых американцев, чего им от него ждать?

- В своей инаугурационной речи Трамп сказал ровно то, что от него ожидали услышать американцы. В частности, он подчеркнул, что «процветали политики, но рабочие места сокращались и заводы закрывались и в высшие классы защищали себя, а не граждан страны». Он также указал на то, что американцам нужны хорошие школы, безопасные районы и хорошие рабочие места для себя, что отныне не власть контролирует американцев, а граждане США контролируют власть, что деньги нужно тратить не на чужие армии, а на свою.

Иными словами, Трамп попытался уже сыграть «на поле демократов», которые традиционно сильны в социальной и гуманитарной политике. И теперь, главной задачей Трампа является удержание того электората, который отдал за него свои голоса. Для этого ему придется быть не только эффективным, но и эффектным политиком. Замечу, что именно благодаря своей эффектности Трамп и заручился поддержкой большинства американцев.

- Чем Вы объясняете то, что первым, кого Трамп пригласил посетить США с официальным визитом, оказался премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху?

- Это демонстрация того, сколь тесные взаимоотношения сложились между США и Израилем. Это уже гораздо больше, чем стратегическое партнерство. При этом я уверен, что при Трампе мы увидим еще более тесные и взаимовыгодные отношения между США и Израилем. Ведь, Трамп задолго до прихода в большую политику открыто симпатизировал Израилю. Кроме того, он прекрасно понимает, что борьба с ИГИЛ на Ближнем Востоке, о которой он говорил в своих речах, невозможна без Израиля. Ну и наконец, США всегда уважали тех своих союзников, что выполняли все взятые на себя обязательства, невзирая не на какие трудности.

- А в целом, какой Вам видится внешняя политика США при Трампе ?

- Она будет более агрессивной, чем при Бараке Обаме. Это будет очень прагматичная внешняя политика - во главу угла будут поставлены исключительно интересы США. Главное для Трампа - претворить в жизнь все то, что он обещал. В том числе и по вопросам внешней политики США. Сможет ли он сделать это? Не знаю. Но уверен, что многое будет ясно уже через 60 дней с момента его вступления в должность президента Соединенных Штатов. Весь мир, затаив дыхание, следит за Трампом и США.

- А тем временем хочу напомнить, что в Украине многие ставили на победу Хиллари Клинтон на президентских выборах. Как это обстоятельство отразится на американо-украинских отношениях и какой будет политика США в отношении Украины ?

- Беда Украины не в том, что тут многие ставили на Хиллари Клинтон, а в том, что полностью игнорировали Дональда Трампа. Безусловно, разумно было бы «раскладывать яйца в разные корзины». Но, не прагматичное поведение украинских политиков привело к тому, что сейчас придется исправлять все эти ошибки и, выстраивать новые отношения с Трампом. Прогнозирую, что эта задача будет реализовываться с помощью ранее не задействованных политиков. Надеюсь, что в итоге мы увидим постепенную нормализацию американо-украинских отношений. Это, на самом деле, выгодно обеим странам.

- А насколько велика, прогнозируемая рядом экспертов вероятность перезагрузки в российско-американских отношениях при Трампе ?

- Да, ее можно объявить на словах, но с фактической реализацией тут видятся очевидные проблемы. Ведь, для того, чтобы подобная перезагрузка произошла, стороны должны выполнять взятые на себя обязательства. И если США могут начать их выполнять, то Россия, скорее всего, будет избегать этого. Поэтому, я не очень верю в перезагрузку американо-российских отношений. Более того, прогнозирую, что в ближайшие полгода мы станем свидетелями еще большего охлаждения в американо-российских отношениях.