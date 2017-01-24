 

Фаворит президентской гонки во Франции – близкий друг Путина

Автор: Отдел политики 

Несколько месяцев внимание политологов всего мира было приковано к предвыборной гонке в США, что, в принципе, оправдано, поскольку именно эта супердержава во многом определяет политический климат на всей планете.

Между тем и в других странах происходят события, способные повлиять на отношения между странами и пристрастия международных организаций. Франция, безусловно, в числе таковых, и сегодня предвыборная кампания, в которой соревнуются кандидаты на пост президента, и здесь приобретает все более острый и непредсказуемый характер.

Ставку на бывшего премьера Франсуа Фийона, кандидата правоцентристов, французы делать не спешили. Ему не предсказывали выход даже в первый тур, однако на нынешнем этапе гонки именно он стал фаворитом.

Сразу после этого французские СМИ запестрили заголовками о дружбе Фийона с российским лидером Владимиром Путиным, что, собственно, косвенно подтвердил и сам президент России.

После вопреки ожиданиям оказавшегося успешным для экс-премьера первого тура Путин восторженно поздравлял его, наделяя самыми высокими для политика качествами – «в высшей степени профессионал» и др. признавался в «очень добрых личных отношениях» с ним. И похоже, Фийон решил не оставаться в долгу.

На днях Le Monde опубликовала его интервью, в котором кандидат в президенты говорит, что Украину, Грузию и другие постсоветские страны  не следует принимать в ЕС и НАТО. Более того, Фийон считает безответственными тех, кто когда-то призывал их к вступлению в НАТО и обещал им свою поддержку.

«Всегда ли Запад был надежным партнером? Разве он не обманул Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? Напоминаю о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО. Надо просто признать, что ни Украина, ни Грузия не могут вступить в ЕС и в НАТО», - сказал Фийон.

Особо французский политик подчеркнул, что считает ошибкой развертывание противоракетной обороны у российских границ. «Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок. Я со всей серьезностью отмечаю российский крен. И можем ли мы вернуть Россию к более разумным позициям? Я не знаю, но крайне необходимо это попробовать», - заявил он.

С одной стороны, это явный реверанс России и лично Путину, но с другой – откровенное признание в лицемерии западных политиков. Украина, Грузия, государства Балтии принимали их слова о всемерной поддержке с целью развития в их обществе развития демократии за чистую монету, не подозревая, что сами стали этой самой монетой, но только разменной в их политических играх. Они искренне верили (или хотели верить?), в западные принципы взаимного уважения, торжество демократии и так далее. Но они просчитались. Запад всегда действует лишь в собственных насущных интересах.

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Фаворит президентской гонки во Франции – близкий друг Путина
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