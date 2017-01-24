Азербайджанские и армянские ИТ-компании столкнулись в Таджикистане

Похоже противостояние Азербайджана и Армении получает распространение и на высокотехнологичный сектор. Так, сразу две азербайджанские ИТ-компании участвуют в тендере в Таджикистане, где один из конкурентов армянская компания.

Тендер проводит Комитет по налогам Республики Таджикистан для создания и внедрения Информационной системы налогового управления. Проект предусматривает полную информатизацию налоговой системы и перевод на электронный формат налоговый документооборот в этой стране.

В тендере по отдельности принимают участие азербайджанские компании SINAM (в тандеме с австрийской bit media solutions GmbH) и CYBERNET. Кроме того, на победу в тендере рассчитывают армянская IUNETWORKS и британская Crown Agents.

Следует отметить, что обе азербайджанские компании имеют хороший опыт в разработках в сфере электронного правительства. Кроме того, они в составе консорциума принимали участие в тендере и на африканском континенте.

Армянская компания по уровню профессионализма и сложности реализованных ИТ-проектов гораздо слабее азербайджанских и совершенно не имеет опыта для реализации таджикистанского проекта. При соблюдении объективных принципов отбора азербайджанские компании по всем параметрам должны обойти армянскую IUNETWORKS.

По сути основными конкурентом является азербайджанских компаний являются они сами и британская Crown Agents.

Как показывает анализ, успешное внедрение высоких технологий в Азербайджане в течение 20 лет позволило азербайджанским ИТ-компаниям получить бесценный опыт и разработать конкурентоспособные программные решения, которые могут быть использованы в странах Азии, Африки и Южной Америки.

В регионе Южный Кавказ и Центральная Азия азербайджанские ИТ-компании практически не имеют полноценных конкурентов. Активный выход азербайджанских ИТ-компаний на зарубежные рынки осуществляется в рамках стратегии страны, утвержденной главой государства по наращиванию экспортного потенциала.