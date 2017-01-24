«Я собиралась отдать детей в интернат, а потом покончить с собой», - эти страшные слова произносит молодая женщина по имени Судаба. Произносит так спокойно и обыденно, как будто говорит о том, что отведет детей к бабушке, а сама пройдется по магазинам…

С Судабой Гасановой, как и с ее подругами по несчастью, мы познакомились в приюте Общества поддержки женщин «Темиз дунья», где ее вместе детьми поселили некоторое время назад. Сейчас здесь живут почти тридцать женщин, и у каждой из них есть родители, близкие, однако никто не заботится о них и даже не вспоминает. В приют они попали по разным причинам, как правило, очень тяжелым. Есть среди них даже такие, кого прогнали из дома потому, что они родили только девочек.

«Я тогда долго думала, что станет с моими ребятами. Может, в интернате им будет еще хуже, чем со мной? Не будут ли они и там голодать, не станут ли их бить?.. Наверное, это меня и остановила, хотя я и была в полном отчаянии. Не торопитесь меня обвинять, нуждаться в куске хлеба – это хуже смерти», - говорит Судаба.

Голодавшая днями напролет девушка рассказала о своих злоключениях корреспонденту haqqin.az.

- Разошлась с мужем. Он уехал на заработки в Турцию, где сейчас и работает на мойке автомобилей, и предложил мне сдать детей в интернат, а самой приехать к нему. Он обещал устроить меня уборщицей. Сначала я согласилась, решив, что через некоторое время мы, скопив денег, сможем забрать наших детей домой. Но муж заявил, что он и не подумает возвращать малышей из интерната. «Может, сына я еще и возьму обратно, но дочка мне совсем не нужна», - сказал он мне. И тогда я отказалась помещать детей в интернат, ну а муж уехал и совсем забыл о нас.

- Алименты хоть платит?

- Мы не были с ним в официальном браке. Я годами просила его оформить наши отношения, хотя бы ради детей, но он отделывался обещаниями. Каждый раз, когда он избивал и оскорблял меня, я успокаивала себя тем, что, хотя бы дети мои не голодают.

Но теперь он совсем не помогает мне. Сейчас у меня нет ни алиментов, ни своего угла. Моя семья меня не принимает. Мать сказала, что у моих братьев свои семьи и содержать еще и меня с детьми они не могут. В последний раз я переночевала с детьми в доме своего дяди. Это он посоветовал обратиться сюда.

- Твои родители не заботятся о тебе из-за бедности или по другой причине?

- Нет, они не бедствуют. Просто они всегда опекали только моих братьев, а меня не замечали. Мама говорила, что Аллах дал ей дочь в наказание за грехи… У нас в семье девочки всегда были на втором плане. Я никогда не чувствовала помощи и поддержки моих родителей. Они и братьев моих так воспитали: они не воспринимают меня как родную сестру. Говорят, что у каждого своя семья и что я сама должна о себе позаботиться.

- Ты ведь получила образование?

- Да, я преподаватель. Училась сама, никто мне не помогал. У меня была цель – вырваться из этой семьи. Я так желала этого, что, наверное, поэтому допустила много ошибок в своей личной жизни. Меня всегда бросали, всегда корили моими ошибками.

Муж издевался надо мной из-за всякой мелочи, но я ни разу не подумала вернуться к родителям. Когда он меня бросил, я умоляла родителей хоть чуть-чуть пожить у них. Работала по вечерам посудомойкой в ресторане, мыла посуду после свадеб, а по утрам ходила убираться в квартирах. Возвращаясь домой, обнаруживала, что мои дети голодные и неухоженные. То есть моя мать совсем не смотрела за ними. Над моими ребятами так издевались, что моя дочка как-то сказала, что лучше уж нам на улице, чем у дедушки с бабушкой. Мой десятилетний ребенок рассуждает, как взрослый человек, а когда ест – плачет. Я хотела убить и детей и себя. Если бы я не пришла в конце концов сюда, то, наверное, не выдержала бы и повесилась.

- А в приют к вам кто-нибудь приходил, интересовался, живы ли вы вообще?

- Один раз позвонил муж и предупредил, чтобы я не надеялась на его помощь. Он опять настаивал отказаться от детей. Мои родители и братья знают, что я здесь, но не интересуются нами. Они просто вычеркнули меня и моих детей из своей жизни. Знаете, когда у женщины нет опоры, ее везде унижают.

Мой муж, видя, как ко мне относились мои родители, и сам начал надо мной издеваться. Только здесь я поняла, что ничего не добьюсь своим самоубийством. Надо поднять детей. Стараюсь, чтобы дочь хорошо училась и не отставала от одноклассников. Молю Бога, чтобы она никогда не оказалась в таком положении, как я, пережила такое. До каких пор на девочек будут смотреть в наших семьях, как на наказание Аллаха? До каких пор будут делать различие между сыновьями и дочерями? У меня теперь одна мечта – уберечь свою дочь от такой жизни.