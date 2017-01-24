В Сабунчинском районном суде состоялось очередное заседание процесса по делу генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных. На сей раз суд выслушал показания свидетелей потерпевших по этому уголовному делу.

Сначала рассматривался эпизод, связанный с потерпевшим Закиром Бадаловым. Напомним, что на предыдущем судебном заседании сам Бадалов заявил, что в 2009 году сотрудник МНБ Салим Муслимов отобрал у него удостоверение личности. Позже генерал Акиф Човдаров обещал вернуть документ, если предприниматель заплатит 200 тысяч манатов. В противном случае он пригрозил депортировать Бадалова и всю его семью в Грузию, откуда он родом.

Дочь потерпевшего Тамара Бадалова сообщила суду, что после того как ее отца отвезли в МНБ, никто в семье несколько часов не знал, что с ним. Решившись, жена предпринимателя позвонила Човдарову и попыталась выяснить, где ее муж. По словам свидетельницы, генерал принялся оскорблять женщину, заявив, что он не обязан ей ничего говорить.

Через некоторое время Закира Бадалова доставили в Государственную миграционную службу. Тамара Бадалова, юрист по профессии, встретилась с главой этой организации, чтобы выяснить правомерность депортации отца. Ей рассказали, из МНБ получено письмо, где сообщается, что Закир Бадалов не является гражданином Азербайджана, и теперь на основании послания МНБ миграционная служба начала проверку. Бадалова пыталась убедить сотрудников службы, что это не так, поскольку у ее отца Закира Бадалова имеется полученное много лет назад удостоверение личности гражданина Азербайджана.

После показаний Т.Бадаловой, выступили свидетели по эпизоду, связанному с бывшим сотрудником полиции потерпевшим Неманом Керимовым. Напомним, что Керимов на прошлом заседании заявил, что его доставили в МНБ под предлогом отказа от возвращения долга в 20 тысяч манатов Севиндж Рустамовой, а потом шантажом и угрозами выбили из него 60 тысяч манатов.

В своих показаниях по этому эпизоду Севиндж Рустамова заявила, что ее с Неманом Керимовым познакомила подруга. По ее словам, в 2009 году Н.Керимов попросил в долг 30 тысяч манатов. Она взяла эти деньги у другого человека и дала эти деньги Керимову в долг под проценты, чтобы, как она выразилась, «заработать свои 5-10 манатов».

С.Рустамова показала, что три-четыре месяца Н.Керимов частями возвращал долг с процентами, но потом выплаты прекратились. Тогда она обратилась за помощью к сотруднику МНБ Эльчину Чирагову, с которой ее в свое время свел сам Неман Керимов. По словам свидетеля, Н.Керимов не появлялся и даже отключил телефон, поэтому она и попросила Э.Чирагова ей помочь.

«Мы сидели в кафе в 3-м микрорайоне, и Эльчин сказал мне, что если я хочу пожаловаться на Немана, то должна написать заявление. Только так МНБ может заняться им», - вспоминала С.Рустамова.

Таким образом, заявление, написанное в кафе, и направленное в МНБ, которое вообще-то к делам, связанным с такими мизерными суммами, никакого отношения не имело, послужило началом операции спецорганов против сотрудника полиции Немана Керимова.

Когда слушаешь показания свидетелей и потерпевших на этом процессе, создается впечатление, что речь не идет об одной из самых серьезных государственных организаций и ее сотрудниках, а о преступниках, которые привыкли решать свои вопросы в кафе и ресторанах. Эпизод с Неманом Керимовым очень показателен в этом плане.

Через несколько дней после того как С.Рустамова написала свое заявление, в здании МНБ ей устроили очную ставку с Неманом Керимовым. Свидетель призналась, что во время очной ставки сотрудник МНБ Вугар Мухтаров избивал Немана Керимова.

Через несколько дней после этого начальник отдела МНБ Салим Мамедов и его подчиненный Эльчин Чирагов пригласили Севиндж Рустамову в ресторан «Шеки». Там ей передали 14 тысяч манатов и сказали, что оставшиеся шесть тысяч она получит через некоторое время. Прошел месяц, но денег Рустамова так и не увидела. Тогда она написала заявление в МВД. В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью ей передали оставшиеся шесть тысяч…

Другой свидетель по этому эпизоду, до 2013 года состоявший в штате МНБ Эльчин Чирагов заявил, что вообще в последние три года его службы, он решительно отказывался от противозаконных распоряжений Акифа Човдарова и Салима Мамедова, и потому они отстранили его от своих мошеннических делишек.

«Утром я приходил в министерство, садился в кабинете за стол и находился там до конца рабочего дня. Так прошли три года. Потом я написал рапорт об увольнении в запас и вышел на пенсию», - уверял Э.Чирагов.

Показания этого свидетеля запомнились тем, что он постоянно повторял: «не знаком», «не помню», «не знаю», «не видел».

По просьбе стороны обвинения и адвокатов судья Габиб Гасанов зачитал показания Э.Чирагова, которые он дал на следствии. Оказалось, то, что он рассказывал следователям, сильно отличалось от его выступления на суде. При первоначальных показаниях Чирагов не отрицал, что Неман Керимов познакомил его с Севиндж Рустамовой, причем вовсе совсем не случайно.

«Я знал, что она отправляет девушек в Турцию и ОАЭ. Как оперативника, меня это очень заинтересовало, и я решил разузнать обо всем сам. Потом я познакомил ее с Салимом Мамедовым», - отметил Э.Чирагов.

По его словам, свое заявление на Н.Керимова Севиндж Рустамова писала не в кафе, а деньги ей вернули в МНБ, а не в ресторане. И это несмотря на то, что его начальник С.Мамедов также сообщил о том, что деньги были переданы Рустамовой в ресторане.

Еще Э.Чирагов заявил, что он не присутствовал при допросах Н.Керимова, поэтому не знает, что там происходило.

После того как допрос свидетелей был завершен, свои показания по этому эпизоду дал начальник отдела МНБ Салим Мамедов - в свое время правая рука генерала Човдарова.

« У нас рассматривалось одно дело, связанное с наркотиками, и мы хотели использовать Н.Керимова для раскрытия преступления. Я не могу сейчас открыто говорить обо всем, расскажу на закрытом заседании. Предполагали получить от Н.Керимова кое-какие сведения и затем сотрудничать с ним», - заявил Салим Мамедов.

«Ознакомившись с заявлением Рустамовой, я сразу сказал, что это не наше дело. Что произошло потом, не знаю. Тем не менее потерпевший лжет, когда говорит, что его выдоили у нас как дойную корову. Положить 80 тысяч в карман и пройти в МНБ невозможно, через ворота не пропустят», - утверждал С.Мамедов, несмотря на то, что доказанным фактом является передача ему денег дядей Н.Керимова.

Все эти события произошли в 2009 году. Однако, по словам адвоката Джавида Рзазаде, до 2011 года сотрудник МНБ поддерживал связь с Севиндж Рустамовой. Об этом свидетельствуют распечатки звонков его звонков С.Рустамовой. То есть С.Мамедов два года поддерживал телефонную связь с той, кого теперь обвиняет в торговле людьми. Интересно, с какой целью?

Очередное заседание суда состоится 25 января.