Президент Гамбии, прежде чем покинуть страну под давлением международной общественности, очистил ее казну, погрузив ее на самолет. Говорят, часть имущества он вывез грузовиками. Почти как Виктор Янукович. Так анекдотически закончилась история 22-летнего правления Яйя Джамме.

История устранения от власти Джамме очень характерная и много говорит о том, как обстоят дела в Африке, во всяком случае, в ее западной части. Это уже вовсе не место безнаказанного разгула местных царьков и диктаторов. Объявив на декабрь 2016 года выборы, Яйя Джамме просчитался. В заключении находились его главные политические оппоненты. Поэтому он не боялся конкуренции, и зря. Пойди они все дружно на выборы, глядишь, растащили бы друг у друга голоса, и президент спокойно победил бы. А так весь оппозиционный куш достался не очень яркому Адама Бэрроу, который набрал 45,5% голосов против 36,7% у Джамме.

Проигравший президент подумал-подумал, и решил не уходить, объявив выборы неправильными. Такой откровенный беспредел грозил вылиться в гражданские столкновения, это уже было не надо Африканскому Союзу и блоку западноафриканских государств Ecowas. К тому же создавался нехороший прецедент, когда правитель отказывался признавать демократические процедуры. За уговоры диктатора взялись президент Нигерии Мухаммаду Бухару и президент Либерии Эллен Джонсон-Серлеф. Тот ни в какую.

Тогда в Сенегале в посольстве Гамбии к президентской присяге был приведен победитель выборов Адама Бэрроу, а блок западноафриканских государств стал готовить военное вторжение в Гамбию. Ключевую роль играли вооруженные силы Сенегала. И когда военная экспедиция пересекла границу Гамбии, стало ясно, что Джамме не усидеть. Тогда-то он и приступил к погрузке добра на самолет и в грузовики. В настоящее время экс-президент находится в Экваториальной Гвинее, пользуясь гостеприимством Нгема Мбасого, на данный момент наиболее долгого африканского правителя – с 1979 года. Эта страна не является членом Международного трибунала, и шансов, что Яйя Джамма предстанет перед судом за свои многочисленные преступления во время пребывания у власти, включая украденную казну, не очень много. Хотя то единство, которое продемонстрировали африканские страны в борьбе за торжество демократии и справедливости в Гамбии, внушает приятное удивление.

Новому же президенту Бэрроу придется нелегко. Ему предстоит не только как-то решить проблему пустого бюджета, но и политически объединить страну после бегства многолетнего правительства. Очевидно, страны-соседи и тут ему окажут поддержку. Что интересно, Адама Бэрроу обещает уйти из власти уже через три года, наведя некоторый порядок. Если последует мирная демократическая передача власти спустя некоторое время, это, безусловно, закрепит начало процедурного порядка, которого с некоторых пор стараются придерживаться в Западной Африке. По ряду позиций здешние народы – настоящие первопроходцы континента. Так, президент Либерии Эллен Джонсон-Серлеф – первая женщина-президент в Африке. До таких либеральных высот пока не поднимались даже Соединенные Штаты, так и не пустившие Хиллари Клинтон в Белый дом.