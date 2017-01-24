Шарль Азнавур: «Не читаю и не пишу на армянском, не знаю гимна Армении»

Французский шансонье Шарль Азнавур, которым так гордятся армяне, судя по его же собственным словам, весьма далек от Армении.

«Я не могу ни читать, ни писать на армянском. Я не знаю гимна Армении», - заявил 92-летний певец в интервью испанскому изданию El Mundo. Но это не мешает ему быть послом Армении в Швейцарии, где он проживает уже 40 лет, и демонстрировать всем дипломатический паспорт Армении, которым его восемь лет назад одарил Серж Саргсян.

«Армяне способны адаптироваться в любой стране, даже в Китае, где после концерта мне организовали встречу с представителями армянской диаспоры», - говорит шансонье.

В свои 92 года Шахнур Вахинак Азнавурян – так по-настоящему зовут сына армян, иммигрировавших из Грузии во Францию в 1922 году, - по-прежнему обожает деньги. «Я люблю получать деньги, потому что умею тратить их», - гордится этим Азнавур.