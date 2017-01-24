 

Шарль Азнавур: «Не читаю и не пишу на армянском, не знаю гимна Армении»

Автор: Отдел информации 

Французский шансонье Шарль Азнавур, которым так гордятся армяне, судя по его же собственным словам, весьма далек от Армении.

«Я не могу ни читать, ни писать на армянском. Я не знаю гимна Армении», - заявил 92-летний певец в интервью испанскому изданию El Mundo. Но это не мешает ему быть послом Армении в Швейцарии, где он проживает уже 40 лет, и демонстрировать всем дипломатический паспорт Армении, которым его восемь лет назад одарил Серж Саргсян.

«Армяне способны адаптироваться в любой стране, даже в Китае, где после концерта мне организовали встречу с представителями армянской диаспоры», - говорит шансонье.

В свои 92 года Шахнур Вахинак Азнавурян – так по-настоящему зовут сына армян, иммигрировавших из Грузии во Францию в 1922 году, - по-прежнему обожает деньги. «Я люблю получать деньги, потому что умею тратить их», - гордится этим Азнавур.

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