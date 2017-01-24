Еще один известный армянский журналист поддержал приезд армян в Баку

Журналист и социолог армянского происхождения Оганес Кылычдаги, проживающий и работающий в Турции, выразил поддержку инициативе армянских и азербайджанских правозащитников, создавших «Платформу для мира между Азербайджаном и Арменией». Об этом Оганес Кылычдаги заявил в интервью haqqin.az.

Кылычдаги уверен, что диалог представителей двух стран, длительное время пребывающих в состоянии войны, имеет огромное социально-психологическое значение. Даже если платформа не сразу принесет какие-то политические результаты, совместные усилия представителей гражданского сектора Армении и Азербайджана создут поле для взаимопонимания и доверия.

«Мне очень интересна реакция на платформу госчиновников. Диалог снизу не всегда приветствуется политиками сверху. У государств есть свое видение путей решения конфликтов. Не исключено, что деятельность платформы будет торпедироваться, будут предприняты попытки прекратить ее, но в любом случае площадка диалога на уровне народной дипломатии, налаживание мостов между народами - чрезвычайно полезное дело, так как дают возможность выслушать и понять друг друга», сказал журналист haqqin.az.

Кылычдаги убежден, что деятельность платформы однозначно необходимо продолжить, даже если она будет сталкиваться критикой со стороны общественности конфликтующих сторон.