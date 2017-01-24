Меркель: «Наступила новая историческая эпоха»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху. При этом она заявила, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация, передает агентство Рейтер.

"Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая", — сказала Меркель.

Ранее глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер назвал избрание Дональда Трампа президентом США вехой, которая положила конец миропорядку XX столетия: "с избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом".