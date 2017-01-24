Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направляется в Россию на переговоры с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, об этом haqqin.az стало известно из дипломатических источников.

По всей вероятности, незапланированный визит главы МИД Азербайджана в Москву связан с определенной напряженностью во взаимоотношениях двух стран после инцидента на пресс-конференции С.Лаврова в Москве. Отметим, что провокационный вопрос азербайджанского журналиста повлек за собой неосторожный комментарий главы МИД России по карабахскому урегулированию, вызвавший бурную реакцию в азербайджанском общественном мнении. Вот уже несколько дней, как главной темой в соцсетях и общественных дискуссиях являются недавние высказывания С.Лаврова.

В свою очередь, руководство азербайджанского телеканала "Лидер" приняло ответные меры и уволило тележурналиста, нарушившего журналистскую ответственность и этику во время пресс-конференции главы российского МИДа.