 

Добыча золота в Азербайджане сократилась

 

Добыча золота в Азербайджане в 2016 году составила 1 тыс. 894,1 кг, что на 15% меньше показателя 2015 года, сообщили Интерфакс-Азербайджан в Госкомитете по статистике.

В декабре 2016 года в Азербайджане было добыто 133,5 кг золота. Добытое золото передано на переработку.

В 2015 году в Азербайджане было добыто 2 229,3 кг золота, рост добычи составил 19,1%.

Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождений Кедабек и Гоша в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года. Контракт предусматривает разработку шести месторождений: одного - в Нахчыване, двух - в Кедабекском районе Азербайджана и трех - Кельбаджаре и Зангилане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами.

Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, в целом с этих шести месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

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