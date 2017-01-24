Нефть дорожает

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник увеличиваются после снижения днем ранее, трейдеры продолжают оценивать прогнозы относительно глобального производства топлива, сообщает Dow Jones.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures утром подорожали на $0,28 (0,51%) - до $55,51 за баррель. На торгах днем ранее их цена опустилась на $0,26 (0,47%), завершив день на уровне $55,23 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились на $0,23 (0,44%) - до $52,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене $0,47 (0,88%) и закончили торги на уровне $52,75 за баррель.