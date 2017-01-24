Китай разместил межконтинентальные ракеты на границе с Россией

Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом во вторник сообщила газета Global Times.

Как отмечает издание, фотографии новейших ракетных комплексов были опубликованы накануне в китайском сегменте интернета.

«Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 и что она была размещена в северо-восточном Китае», — подчеркивает газета.