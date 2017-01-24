Обама в день инаугурации Трампа отправил в Палестину $221 млн

Администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы перевела Палестинской автономии $221 млн, передает AP.

Ранее Республиканская партия пыталась помешать этой транзакции. Уходящая демократическая администрация официально уведомила Конгресс о намерении осуществить перевод утром 20 января — в день инаугурации Дональда Трампа. Бывший госсекретарь США Джон Керри проинформировал о переводе средств нескольких депутатов незадолго до того, как он покинул здание Госдепа вечером 19 января.

Финансовая помощь Палестине предоставляется Агентством США по международному развитию. Средства предназначены для оказания гуманитарной помощи в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Часть суммы должна пойти на поддержку реформ в области безопасности, политических преобразований, а также помочь подготовить будущее государство Палестина к надлежащему госуправлению и верховенству права, говорится в уведомлении, отправленном в Конгресс.