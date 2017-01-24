Аятолла Хаменеи призвал студентов распространять ислам в Европе

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал мусульманских студентов, проживающих в Европе, играть более активную роль в продвижении ислама.

«У вас нет оправданий. Что ожидается от вас, дорогие, это нечто большее, чем научное, религиозное и этическое самосовершенствование», — сказал Хаменеи в своем послании на 51-м ежегодном собрании Исламских ассоциаций студентов в Европе, состоявшемся в пятницу, 20 января.

«Ожидается, что вы будете оказывать влияние на свое окружение и привлекать больше последователей на путь Бога через слова и дела», — цитирует его Iran.ru.