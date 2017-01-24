Родные убитой Гюльнар шокированы снисходительностью суда

Родные убитой в Санкт-Петербурге 23-летней невесты из Азербайджана Гюльнар Велиевой шокированы мягким приговором ее мужу.

Так, Кировский районный суд Санкт-Петербурга 19 января вынес приговор Самиру Габибову, жестоко расправившемуся с женой спустя неделю после бракосочетания. Прокурор запросил для него 14 лет лишения свободы. Однако судья учел у мужчины наличие двух маленьких детей от первого брака и активное сотрудничество со следствием, поэтому лишил его свободы всего на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также Габибову предстоит заплатить семье убитой супруги пять миллионов рублей. Поразительно, но вплоть до суда убийца находился под домашним арестом и был взят под стражу лишь после оглашения приговора. Пресс-служба Кировского суда 23 января раскрыла подробности уголовного дела.

«Подсудимый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес своей жене множественные удары в область головы, шеи, конечностей. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. Затем Габибов вывез труп и закопал его недалеко от дачного массива, после чего сообщил в полицию о пропаже жены».

Преступление было совершено 22 апреля 2016 года. На суде было установлено, что 34-летний Самир Габибов избил жену до смерти и закопал ее тело в лесу в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга вместе со своим братом. В суде он заявил, что в пылу семейной ссоры в квартире дома на проспекте Маршала Жукова ударил Гюльнар, мол, девушка неловко упала и ударилась головой. Удар был смертельным.

Однако следователи пришли к выводу, что к хрупкой молодой женщине имело место «32 приложения силы». А это значит, что Самир врет и попросту забил жену до смерти. Во время следственного эксперимента Габибов даже не мог вспомнить, где конкретно закопал жертву.

На горем убитого отца Суджата Велиева в зале суда было больно смотреть. После оглашения приговора он лишь произнес: «Муж просто жестоко издевался над девочкой, сколько раз он на самом деле ее ударил, одному Богу известно».

Родные Гюльнар готовят апелляцию. Если ее семья добьется моральной компенсации от убийцы в 10 млн рублей, то деньги отдаст на благотворительность в детские дома.