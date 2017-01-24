Азербайджан выступил за возвращение России в ПАСЕ

Азербайджанская делегация в ПАСЕ выступила за возвращение российской делегации в организацию. Об этом haqqin.az заявил глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

«Язык санкций, контрсанкций не дает эффекта, нужен диалог. Мы поддержали идею вернуть Россию в ПАСЕ, и это наша принципиальная позиция.

Но, с другой стороны, мы выразили руководству ПАСЕ возмущение тем фактом, что в отношении страны, оккупировавшей более 20 лет земли Азербайджана, не применяются санкции, а в отношении России применяются. Здесь должен быть универсальный подход. Вместе с тем мы выступаем за территориальную целостность всех 47 стран Совета Европы и от этой позиции не отойдем», — сказал он.