Салим Муслимов: «71 тысяча человек зарабатывает меньше 105 манатов»

Повышение минимальной заработной платы в Азербайджане охватит 145 тысяч человек, сказал во вторник на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, передает Trend.

21 января 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении с 1 января 2017 года минимальной месячной заработной платы со 105 до 116 манатов.

По словам министра, зарплата около 71 тысячи человек в настоящее время меньше уровня минимальной заработной платы.

Муслимов объяснил это тем, что данная категория граждан работает на полставки или имеет почасовую работу, поэтому их зарплата меньше 105 манатов.