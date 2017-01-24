 

Обновленная версия мобильного и интернет-банкинга от Kapital Bank

 

Kapital Bank представил обновленную версию мобильного и интернет-банкинга для еще большего удобства своих клиентов, любящих новые технологии и отдающих предпочтение онлайн-операциям. Обновленная версия мобильного банкинга обладает широкими возможностями и очень проста в использовании. Впервые клиенты в течение минуты могут пройти онлайн-регистрацию посредством любой пластиковой карты Kapital Bank на сайте https://e-kapitalbank.az/ и воспользоваться услугами мобильного банкинга.

В новой версии также будет доступна функция входа посредством отпечатков пальцев, если телефон поддерживает данную функцию. С помощью нового приложения клиенты могут управлять счетами, картами, кредитами и депозитами.

Кроме того, есть возможность оплатить коммунальные и мобильные счета, а также переводить средства на счет или на карту. Все эти платежи можно сохранять в виде шаблонов и пользоваться повторно при необходимости.

В новом приложении также можно найти ближайшие филиалы и банкоматы Kapital Bank, следить за курсами валюты, заказать виртуальную карту.

Для более подробной информации и для загрузки приложения  https://kapitalbank.az/internet-banking?hl=ru

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и двух отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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