Закир Гасанов и Анджей Каспршик обсудили возвращение тела Чингиза Гурбанова

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и личный представитель председателя ОБСЕ Анджей Каспршик обсудили ситуацию на линии карабахского фронта, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ходе встречи собеседники обсудили текущую ситуацию на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, а также случаи нарушения режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что З.Гасанов подчеркнул необходимость предпринять конкретные и серьезные меры для возвращения тела азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова, погибшего в ходе отражения диверсионной вылазки армянской стороны 29 декабря 2016 года в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

«А.Каспршик выразил уверенность, что в короткие сроки в этом направлении будут предприняты дополнительные меры и вопрос будет решен в ближайшее время», - подчеркивается в сообщении.

Минобороны отмечает, что встреча З.Гасанова с А.Каспршиком состоялась по поручению президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева.