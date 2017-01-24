 

США увеличат группировку ударных вертолетов в Европе

 

К переброске в Европу готовится 1-й батальон 501-го полка армейской авиации США из состава 1-й танковой дивизии, расквартированной в Форт-Блиссе, штат Техас. Об этом сообщает сайт армии США. 20 вертолетов AH-64A Apache прибыли на базу хранения вооружения и техники в город Корпус-Кристи.

«Мы перебросили вертолеты в Корпус-Кристи для погрузки на корабль и отправки в Европу», — сообщил командир батальона подполковник Крис Кротцер.

Сайт отмечает, что база хранения в Корпус-Кристи не является обычным остановочным пунктом для авиационных частей, отправляющихся в Европу. Эта воинская часть специализируется на техническом обслуживании, среднем и капитальном ремонте техники авиационного и ракетного командования армии США, в частности, занимаясь модернизацией вертолетов.

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