Сирийская оппозиция отказалась подписывать документ в Астане

Представители сирийской оппозиции, участвующие в переговорах в Астане, не подпишут итоговое коммюнике стран-гарантов перемирия. Об этом во вторник, 24 января, сообщил член делегации Яхья аль-Ариди, передает ТАСС.

«Страны-гаранты — Россия, Турция и, возможно, Иран — просто распространят документ», — отметил он.

В то же время аль-Ариди подчеркнул, что оппозиция работает над деталями соглашения о перемирии.

«Мы относимся к перемирию очень серьезно. Мы уделяем очень много внимания мельчайшим деталям», — приводит его слова Интерфакс.