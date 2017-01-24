 

Российские разведчики тренируются в горах Армении

 

Более 600 разведчиков российской военной базы в Армении начали тактико-специальные занятия на полигоне "Камхуд" на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа РФ, передает РИА Новости.

"Занятия организованы в два этапа. На первом проводится одиночная подготовка по изучению порядка движения на лыжах, состояния снежного покрова, по выбору экипировки и подгонке ее к наиболее быстрому передвижению по различным рельефам местности. На втором осваивается методика и техника движения различными ходами по равнине, на пологих спусках, на ледянистых раскатанных участках лыжни и при спусках средней крутизны с палками и без них в составе троек, групп и отряда", — сообщили в пресс-службе.

Также разведчики отработают действия при организации засады, вопросы маскировки в зимних условиях боя и алгоритм действий при схождении лавин и попадании в лавины.

По данным пресс-службы, завершатся занятия с разведчиками 30-километровым марш-броском на лыжах с полной выкладкой по пересеченной местности.

549 просмотров


Старости
ЦРУ: В СССР создавали независимую армянскую армию
ЦРУ: В СССР создавали независимую армянскую армию
Наша погода
Сегодня 9° / 5°
25 Янв 8° / 2°
26 Янв 7° / 3°
27 Янв 4° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8559 AZN
1 EUR   =   1.9957 AZN
1 RUB   =   0.0312 AZN


Новостная лента

Ахмедов заработал миллионы на жительницах Челябинска
Британский школьник отказался продавать свой сайт за 6 миллионов
Турция жалуется на отсутствие поддержки США
«Дизельгейт» обошелся Volkswagen в 1,7 миллиарда долларов
МВД о вооруженном инциденте в Баку
Российские разведчики тренируются в горах Армении
Сирийская оппозиция отказалась подписывать документ в Астане
США увеличат группировку ударных вертолетов в Европе
Закир Гасанов и Анджей Каспршик обсудили возвращение тела Чингиза Гурбанова
Обновленная версия мобильного и интернет-банкинга от Kapital Bank
Иран наращивает запасы золота
Салим Муслимов: «71 тысяча человек зарабатывает меньше 105 манатов»
Азербайджан выступил за возвращение России в ПАСЕ
Родные убитой Гюльнар шокированы снисходительностью суда
В Париже появились первые беспилотные автобусы
В Баку неизвестный столкнул женщину с моста
Трамп добровольно ушел с постов в более 400 компаниях
Аятолла Хаменеи призвал студентов распространять ислам в Европе
Джибути официально признала Ходжалинский геноцид
Обама в день инаугурации Трампа отправил в Палестину $221 млн
Китай разместил межконтинентальные ракеты на границе с Россией
Нефть дорожает
Добыча золота в Азербайджане сократилась
Эльмар Мамедъяров летит на переговоры с Лавровым эксклюзив
Меркель: «Наступила новая историческая эпоха»