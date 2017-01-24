Российские разведчики тренируются в горах Армении

Более 600 разведчиков российской военной базы в Армении начали тактико-специальные занятия на полигоне "Камхуд" на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа РФ, передает РИА Новости.

"Занятия организованы в два этапа. На первом проводится одиночная подготовка по изучению порядка движения на лыжах, состояния снежного покрова, по выбору экипировки и подгонке ее к наиболее быстрому передвижению по различным рельефам местности. На втором осваивается методика и техника движения различными ходами по равнине, на пологих спусках, на ледянистых раскатанных участках лыжни и при спусках средней крутизны с палками и без них в составе троек, групп и отряда", — сообщили в пресс-службе.

Также разведчики отработают действия при организации засады, вопросы маскировки в зимних условиях боя и алгоритм действий при схождении лавин и попадании в лавины.

По данным пресс-службы, завершатся занятия с разведчиками 30-километровым марш-броском на лыжах с полной выкладкой по пересеченной местности.