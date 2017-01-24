МВД о вооруженном инциденте в Баку

Министерство внутренних дел распространило информацию о вооруженном инциденте в Баку.

Как сообщает сайт министерства, на территории поселка Сабунчу некий Сеймур избил жителя Билясуварского района Эльдениза Эйвазова и выстрелил в него из пневматического пистолета. В результате Э.Эйвазов получил ранение в голову. После оказания медицинской помощи его выписали домой.

В результате оперативно-розыскных мер сотрудниками 12-го Сабунчинского РОП задержан подозреваемый — житель поселка Сеймур Шахалиев.

У него изъят пистолет «MP 654 K», из которого он стрелял.