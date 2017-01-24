«Дизельгейт» обошелся Volkswagen в 1,7 миллиарда долларов

Суд Сан-Франциско утвердил выплаты дилерам Volkswagen в Соединенных Штатах в сумме 1,67 миллиарда долларов в рамках дизельного скандала, пишет International Business Times.

Компенсации получат 644 компании, торгующие автомобилями. В среднем каждой из них автопроизводитель заплатит около 1,85 миллиона долларов. Выплаты должны покрыть потери дилеров из-за невозможности продавать машины, а также репутационный ущерб.

В январе 2017 года Volkswagen предварительно согласовал с властями США сумму штрафа, который готов заплатить в рамках урегулирования дизельного скандала. Проект документа об урегулировании претензий с американскими Министерством юстиции и Таможенно-пограничной службой включает в себя уголовные и гражданские штрафы на 4,3 миллиарда долларов.