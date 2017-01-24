Турция жалуется на отсутствие поддержки США

Возглавляемая США международная коалиция против террористической группировки "Исламское государство" не оказывает эффективной поддержки операции, которую ВС Турции проводят на севере Сирии в районе Эль-Баба, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, передает Anadolu.

"Очень жаль, что коалиционные силы не оказывают достаточной поддержки операциям в Эль-Бабе. Я говорю об этом открыто", — заявил Куртулмуш в интервью агентству.

Он отметил, что Турция не собирается передавать сирийскому правительству город Эль-Баб после его освобождения от ИГ.

"Мы проводим операцию не для передачи режиму территорий, очищенных от террористов. С самого начала мы говорили, что операция проводится для укрепления нашей безопасности и устранения угроз с юга", — добавил Куртулмуш.