 

Британский школьник отказался продавать свой сайт за 6 миллионов

 

16-летний школьник Мохаммед Али из графства Йоркшир (Великобритания) отказался продавать свой сайт за шесть миллионов долларов. Об этом сообщает The Sun.

Как утверждается в материале издания, Али совместно со своим компаньоном 60-летним Крисом Торпом (разработал не имеющий аналогов в мире сервис Weneed1.com, предназначенный для сравнения предложений рынка и поиска товаров по выгодной цене. Сайтом заинтересовались американские инвесторы, которые в начале декабря 2016 года предложили школьнику продать проект за пять миллионов фунтов (около шести миллионов долларов).

Несмотря на щедрое предложение, Али дал отрицательный ответ. По его словам, если за технологию и концепцию предлагают такие деньги, то в будущем Weneed1.com будет стоить гораздо больше. «Я понимаю, что это немалый риск, но я хочу сделать что-то свое», — заявил подросток.

Отмечается, что еще в 2006 году Али заработал почти 40 тысяч долларов, создав видеоигру со стоимостью подписки 7,5 доллара в месяц.

«Я узнал все из книг и видеороликов на YouTube — далеко не все дается в школе, система образования несколько подпортилась», — отметил он.

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