 

Ахмедов заработал миллионы на жительницах Челябинска

Автор: Отдел информации 

Уроженец Азербайджана 37-летний Тахмасиб Сахиб оглу Ахмедов, купивший семь машин за счет своих подруг, предстал перед судом. Его приговорили к 6,5 года, сообщает haqqin.az со ссылкой на «МК-Челябинск».

Т.Ахмедов знакомился с женщинами в соцсетях и уговаривал их взять кредит на иномарку для него. Мужчина жаловался подруге, что не может оформить займ на себя из-за затруднений производственного характера на стройке, где он якобы работал. Расплачиваться за машину обещал самостоятельно. Получив авто, аферист вносил один-два платежа, потом продавал машину и исчезал, сообщила СМИ старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

У Ахмедова не оказалось вообще никаких документов, подтверждающих его личность. Мужчина при этом неоднократно судим. За два года мошенник заработал на доверчивых дамах сердца около четырех миллионов рублей.

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