 

В Азербайджане запретили продажу сигарет без фильтра

 

Министерство экономики и промышленности запретило корпорации «Азери» продажу сигарет без фильтра Pramida, производимых этим же предприятием в Шекинском районе с июля 2016 года. Как передает Turan, об этом 23 января сообщил председатель общественного объединения «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов.

Расследование факта производства сигарет без фильтра началось после обращения Союза свободных потребителей в Кабинет министров.

В ответном письме Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Минэкономики отмечено, что решением Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения от 14 декабря 2016 года ликвидирован гигиенический сертификат на производство сигарет без фильтра в корпорации «Азери», выданный 16 июля 2016 года.

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