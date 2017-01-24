Если выпуск долларовых облигаций Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) вызвал заметную оживленность на рынке ценных бумаг страны, то первые же выплаты процентов по ним привели к настоящему ажиотажу. Рынок ценных бумаг до сих пор остается загадкой для большей части населения, другая же ее часть не очень стремится сюда из-за несовершенства механизма получения дивидендов по акциям и другим ценным бумагам. К сожалению, как бывший Госкомитет по ценным бумагам, так и нынешняя Палата по надзору за финансовыми рынками этот вопрос не отрегулировали, что понизило интерес людей к ценным бумагам.

Понятно, что речь идет о простых гражданах, интересы которых на этом рынке практически не защищены, а не о компаниях с высокооплачиваемыми юристами, участвующими в крупных операциях. Другое дело - облигации SOCAR, они сразу же вызвали повышенный интерес людей, получивших к бумагам свободный доступ. Выпуск облигаций компании и их обращение на вторичном рынке, наряду с диверсификацией финансовых источников самой компании, способствуют также более эффективному использованию средств граждан и поддерживают развитие рынка ценных бумаг страны.

Но все эти громкие слова перечеркнуло сообщение вице-президента SOCAR и председателя наблюдательного совета SOCAR Capital Сулеймана Гасымова о том, что владельцам этих облигаций по итогам первых трех месяцев уже выплачены проценты на общую сумму 1,25 млн долларов. Эти средства переведены на их банковские счета, и граждане могут воспользоваться ими по своему усмотрению. И это, повторим еще раз, всего через три месяца после их выпуска.

Отметим, что общий объем пятилетних облигаций SOCAR составляет 100 млн долларов, номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 долларов. Годовая доходность облигаций составляет 5%, причем проценты выплачиваются по итогам каждого квартала (17-го числа через каждые три месяца) в долларах. Облигации в любое время можно продать на вторичном рынке или же вернуть по номинальной стоимости компании. И если 17 января владельцам облигаций SOCAR были выплачены первые проценты на общую сумму 1,25 млн долларов, то столько же они получат 17 апреля, июля и октября. И это только в этом году.

То есть всего владельцы облигаций, отныне ставшие инвесторами, получат в течение года 5 млн долларов. К тому же SOCAR официально заявляет, что компания готова в любое время выкупить облигации у владельцев по их номинальной стоимости в 1 000 долларов. А это уже означает 100%-ные гарантии для инвесторов, которые до сегодняшнего дня в Азербайджане еще никто не предлагал.

Действительно, как считают многие эксперты, такие условия приобретения облигаций, которые предлагает инвесторам Госнефтекомпания, являются самыми выгодными не только в нашей стране, но и в регионе.

И результат налицо. Первые же выплаты процентов по облигациям SOCAR резко повысили интерес населения к этим ценным бумагам. И такая информация поступает не из самой Госнефтекомпании, а из инвестиционных компаний, лукавить которым нет смысла. А компании эти четко отмечают, что после выплаты процентов число заявок на покупку облигаций SOCAR увеличилось, доверие граждан к облигациям как средству вложения повысилось. С другой стороны, облигации SOCAR, будучи гибким и доходным инвестиционным инструментом, опережают своих конкурентов.

А ведь до этого инвестиционные компании так не говорили, более того, многие инвесторы занимали просто выжидательную позицию. И понять их совсем не трудно. Люди хотели удостовериться, как будут выполняться обещания по облигациям, будут ли они своевременно выкупаться, будут ли выполняться условия со стороны эмитента и маркет-мейкера. Ну и, конечно же, всех волновал вопрос своевременной и полной выплаты процентов – больное место всех азербайджанских акционеров.

Но условия все выполнены. Значит, интерес инвесторов еще больше возрастет. Как считает аналитик инвестиционной компании Kapital Menecment Джафар Ибрагимли, на рынке пока нет инструментов, которые могли бы сравниться с долларовыми облигациями SOCAR по доходности и другим параметрам. Правда, в начале прошлого года Минфин выпустил долларовые облигации с доходностью 3,5% годовых, однако затем их выпуск был прекращен. Банки тоже не могут конкурировать с облигациями в вопросе вложения долларовых средств, доходность по застрахованным вкладам в них составляет 3% годовых. А ряд банков и вовсе предлагает доходность в 1-3% годовых. Да к тому же всем памятны, какие проблемы возникают иногда в банках, когда вкладчик просто хочет взять свои деньги.

А с облигациями SOCAR все просто. Именно поэтому на вторичном рынке объем операций с этими облигациями уже перевалил за 40 млн долларов. Вторичный рынок облигаций SOCAR значительно активизировался, здесь наблюдается особый рост интереса физических лиц. Облигации покупают не только азербайджанские, но и иностранные граждане. В этом плане наиболее активны граждане Грузии, Турции и России. И вовсе не случайно при первичном выпуске облигаций спрос инвесторов составил свыше 200 млн долларов, что вдвое превышает объем эмиссии.

Облигации SOCAR вызывают интерес и у зарубежных инвесторов. Даже по международным стандартам их доходность считается высокой, поэтому зарубежные инвесторы и заинтересованы в их покупке. Инвестиционные компании сообщают, что зарубежные инвесторы обращались к ним для покупки облигаций SOCAR, некоторые из них уже подали необходимые документы и проходят регистрацию. Более того, сегодня среди зарубежных инвесторов имеются владельцы этих облигаций.

Но облигации оказались выгодными не только для самой компании и инвесторов. Нельзя недооценивать влияние долларовых облигаций SOCAR и на рынок ценных бумаг. Они способствовали оживлению этого рынка, который после девальвации национальной валюты, можно сказать, пришел в состояние полного застоя. Конечно, на рынке присутствовали государственные облигации, выпускаемые Минфином, но они в основном продаются на первичном рынке - держатели этих облигаций предпочитают хранить их у себя и не торгуют ими на вторичном рынке. А стопроцентная гарантия на облигации SOCAR способствует росту интереса к ним как со стороны продавцов, так и покупателей.

Казалось бы, с учетом всех приведенных выше положительных факторов SOCAR следовало бы наращивать свою активность на рынке ценных бумаг в стране. Но Госнефтекомпания, по словам Сулеймана Гасымова, не видит острой необходимости в новой эмиссии облигаций в ближайшее время.

Правда, он не исключил возможности пойти на еще одно размещение ценных бумаг в случае возникновения такой необходимости. А жаль. Компания уже сумела достойно проявить себя на западных рынках, в том числе и на рынках ценных бумаг, наглядно продемонстрировала это и на азербайджанском рынке. Но хватит ли ее разового участия для окончательного просыпания нашего рынка ценных бумаг после многолетней спячки? Его надо встряхнуть как следует, и не разовыми эмиссиями. И первый громкий успех компании следовало бы продолжить, если это даже не совсем выгодно ей в финансовом отношении.

Напомним, продажа облигаций SOCAR на общую сумму в 100 млн долларов (100 тыс. облигаций по 1000 долларов) стартовала 20 сентября. Прием заявок продолжался до 10 октября, спрос на облигации составил 203 млн долларов. Продажа облигаций на вторичном рынке началась 18 октября. Облигации SOCAR будут находиться в обороте до 2021 года.