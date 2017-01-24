 

В Азербайджане ожидается переменная облачность

 

25 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщает Национальное бюро гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. 

Днем в некоторых местах возможен туман, изморось. Временами усиливающийся юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 1-3 градуса тепла, днем 7-10 тепла, в Баку ночью 1-3, днем 8-10 тепла. 

Атмосферное давление снизится с 770 до 764 мм рт.ст., относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 55-65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до вечера 25 января временами усиливающийся южный ветер на Абшеронском полуострове может вызвать дискомфорт у некоторых людей. 26 января умеренный северный ветер будет благоприятным. 

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. В течение дня в некоторых западных районах ожидаются осадки, снег. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем 0-5 тепла.

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