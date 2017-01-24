 

Турция заявила о нежелании отдавать Эль-Баб Сирии

 

Анкара не намерена передавать город Эль-Баб сирийским военным, после того как выбьет оттуда боевиков «Исламского государства». Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на слова вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша.

«Турция с самого начала заявляла, что в рамках «Щита Евфрата» поставлена четкая цель — обеспечить национальную безопасность страны, — объяснил политик. — Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления».

Бои на подступах к Эль-Бабу начались пять месяцев назад. Турецким войскам и их союзникам из ССА до сих пор не удалось взять город, несмотря на большие потери, которые, по турецким данным, несут исламисты. По подсчетам Генштаба Турции, число погибших боевиков ИГ уже превысило 500 человек. Свои потери турки оценивают в 19 человек, точное число потерь ССА неизвестно. ИГ, в свою очередь, сообщило об уничтожении 10 турецких танков «Леопард».

Наступление на Эль-Баб осуществляется в рамках операции «Щит Евфрата», которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа прошлого года. Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГИЛ и ПКК и создание зон безопасности.

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